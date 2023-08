Junta do Níger pede ajuda ao grupo Wagner perante ameaça de intervenção militar

A junta militar no poder no Níger pediu ajuda ao grupo mercenário russo Wagner perante a possibilidade de uma intervenção militar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), disse um analista.

O pedido surgiu durante uma visita de um dos líderes do golpe de Estado, o general Salifou Mody, ao vizinho Mali, onde contactou com um responsável do grupo Wagner, disse um investigador do Soufan Center, com sede em Nova Iorque.

Wassim Nasr disse à agência de notícias Associated Press (AP) que três fontes do Mali e um diplomata francês confirmaram a reunião, que tinha sido avançada pela televisão pública francesa France 24.