Os generais Leopoldino do Nascimento ‘Dino’ e Manuel Hélder Vieira Dias ‘Kopelipa’, homens-fortes do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, foram acusados de vários crimes pela Justiça no âmbito do chamado caso ‘CIF’. Ambos foram formalmente notificados das acusações pela Procuradoria-Geral angolana na passada sexta-feira, o dia em que Eduardo dos Santos faleceu em Barcelona, segundo avançam o ‘Jornal de Negócios’ e o site Maka Angola, do jornalista e ativista Rafael Marques.









