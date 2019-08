Justiça moçambicana nega "habeas corpus" a filho de Armando Guebuza

O Tribunal Superior de Relação de Maputo negou o pedido de liberdade provisória de Ndambi Guebuza, filho do antigo Presidente moçambicano Armando Guebuza, e de um antigo dirigente dos serviços secretos, apontando perigo de fuga e perturbação das investigações.O jornal Notícias, maior diário moçambicano, escreve esta terça-feira que Ndambi Guebuza e António Carlos do Rosário, antigo diretor da Inteligência Económica do Serviço de Informação e Serviço e Estado (SISE), vão continuar detidos, após o Tribunal Superior de Relação da Cidade de Maputo ter negado provimento ao pedido de "habeas corpus" que submeteram há uma semana.O filho de Armando Guebuza e o antigo dirigente do SISE estão detidos desde fevereiro deste ano, acusados de envolvimento em atos de corrupção relacionados com subornos pagos com o dinheiro das chamadas dívidas ocultas.Este é o segundo pedido de "habeas corpus" negado a Ndambi Guebuza e a António Carlos do Rosário, depois de lhes ter sido recusado no início de julho um outro pedido de liberdade provisória.O Tribunal Superior de Recurso negou igualmente a liberdade provisória a Sérgio Alberto Namburete, também implicado no caso das dívidas ocultas.O acórdão do Tribunal Superior de Relação aponta o risco de fuga e perturbação das investigações como fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.Os três arguidos fazem parte de um grupo de nove pessoas que está em prisão preventiva no âmbito das investigações às dívidas ocultas.O processo sobre estas dívidas está relacionado com os avales prestados secretamente pelo anterior Governo moçambicano de mais de dois mil milhões de dólares, entre 2013 e 2014, a favor de empresas públicas de pesca e segurança marítima.A justiça moçambicana e a justiça norte-americana consideram que parte desse dinheiro foi usado para o pagamento de subornos a cidadãos moçambicanos e estrangeiros.Vários analistas e observadores internacionais apontam a cúpula do governo anterior, liderada por Guebuza, como estando diretamente envolvida no caso.O antigo ministro das Finanças Manuel Chang está detido na África do Sul por causa deste processo.