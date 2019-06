Kwanza angolano abre semana em novos mínimos face ao euro

A moeda angolana renovou esta segunda-feira os mínimos frente à europeia (389,517 kwanzas/euro) e manteve-se pelo quinto dia consecutivo no valor mais baixo de sempre frente à norte-americana (341,982 kwanzas/dólar), indica o Banco Nacional de Angola (BNA).Segundo dados do banco central de Angola, depois de uma ligeira recuperação durante a semana passada, a moeda angolana voltou quinta e sexta-feira a depreciar-se (386,542 kwanzas/euro e 386,713 kwanzas/euro), ultrapassando os 385,044 kwanzas/euro atingidos a 10 deste mês.Em relação à moeda norte-americana, a angolana manteve os mínimos históricos alcançados quarta-feira, situando-se nos 341,982 kwanzas/dólar.Desde 09 de janeiro de 2018, quando as autoridades de Luanda puseram termo à taxa de câmbio fixa e começaram a vender aos bancos comerciais as divisas em leilão, o kwanza já se depreciou 52,402% face ao euro e 51,482% em relação ao dólar.Em janeiro de 2018, um euro equivalia a 185,4 kwanzas, enquanto um dólar se transacionava a 165,92 kwanzas.Em janeiro, mas deste ano, um euro equivalia a 352,828 kwanzas, enquanto o dólar era transacionado a 310,158 kwanzas.Hoje, no mercado paralelo, o euro continua a transacionar-se entre os 500 e 520 kwanzas, o mesmo acontecendo ao dólar, trocado entre os 430 e 440.