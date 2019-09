Leiloada coleção de carros de luxo do filho do presidente da Guiné Equatorial

A colecção de carros de luxo apreendida a Teodore Nguema Obiang, filho do presidente da Guiné Equatorial, vai ser leiloada este domingo. Os automóveis foram arrestados após uma investigação por apropriação indevida de fundos e lavagem de dinheiro.

No total estão 25 carros de luxo das marcas Ferrari, Porsche, Mercedes ou Bentley. O montate que resultará do leilão, a cargo da casa de leilões londrina Bonhams, pode ascender os 17 milhões de euros, que serão investidos em programas sociais na Guiné Equatorial.

Entre os vários carros de luxo, está um Lamborghini Veneno Roadster do ano de 2014 percorreu apenas 325 quilómetros. O automóvel, de cor branca, com as iniciais TNO (Teodoro Nguema Obiang) pintadas no capô e nas portas está avaliado em 4,7 e 5,7 milhões de euros.