Líbia lança ataques aéreos a locais de tráfico de pessoas, drogas e combustíveis

O Governo de Unidade Nacional, sediado na capital líbia de Trípoli e reconhecido pelas Nações Unidas, anunciou esta quinta-feira que a aviação efetuou ataques aéreos no oeste do país, a locais de tráfico de seres humanos, combustíveis e drogas.

"A nossa aviação nacional realizou [hoje] pela manhã ataques aéreos precisos e direcionados contra esconderijos de bandos de traficantes de combustíveis, estupefacientes e seres humanos na região do litoral oeste", indicou o Ministério da Defesa da Líbia em comunicado.

Esses ataques, realizados por "ordem do chefe do governo", Abdelhamid Dbeibah, "atingiram os alvos com sucesso", acrescenta o texto publicado na página do Facebook da assessoria de imprensa do ministério líbio, que não deu mais detalhes sobre os locais em causa.

Segundo a imprensa local, citada pela AFP, os locais afetados são nos arredores de Zawiya, cidade costeira a 45 quilómetros a oeste da capital, que há várias semanas é palco de confrontos entre grupos armados envolvidos no tráfico de pessoas e outros tipos de tráfico, como o contrabando de combustível.

Nenhuma informação oficial foi divulgada, até ao momento, mas sites de notícias da Líbia revelaram que os ataques foram realizados por drones, e relataram danos materiais na área do porto de al-Maya, uma pequena cidade à beira-mar, a cerca de 30 quilómetros a oeste da capital, e em Abou-Sourra, a sul de Zawiya.

Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia mergulhou no caos e na divisão com uma proliferação de grupos armados apontados pelas suas atividades ilegais, incluindo o tráfico de migrantes, aproveitando-se do caos no país.