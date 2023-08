Líder da oposição no Senegal retoma greve de fome apesar de frágil estado de saúde

O líder da oposição senegalesa, Ousmane Sonko, retomou esta semana a greve de fome, apesar de ter sido hospitalizado após um agravamento do seu estado de saúde devido à forma de protesto que iniciou em 31 de julho.

O advogado de Sonko, Ciré Clédor Ly, alertou para a degradação do estado de saúde do seu constituinte e mostrou-se muito preocupado com as "sequelas" que esta greve de fome está a deixar em Sonko.

"É um precedente perigoso chegar a extremos que podem custar a vida de um adversário político", advertiu Ly, citado pelo portal noticioso Senego.