Líder da oposição senegalês diz que foi raptado e apela a protestos contra o poder

O líder da oposição e candidato presidencial senegalês, Ousmane Sonko, disse ter sido "raptado" pelas forças da ordem e apelou a manifestações em massa contra o governo do Presidente Macky Sall, a poucos dias do veredicto por alegada violação.

"Uma vez em Dakar, fui raptado (...). Em nome de quê um cidadão que não tem pena de prisão ou prisão domiciliária pode acabar com um exército inteiro, não só na minha casa, mas em todo o bairro, incomodando os meus vizinhos desde esta manhã. Todo o bairro está a respirar gás lacrimogéneo", disse Sonko ao início da manhã, num vídeo publicado nas suas redes sociais.

O líder da oposição fez estas declarações depois de a polícia militar senegalesa o ter levado de volta para a sua casa na capital, no domingo, após as forças de segurança terem abortado uma marcha iniciada por Sonko na sexta-feira, do sul do país para Dakar, na qual um manifestante foi morto "por tiros".