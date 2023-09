A maioria das mortes nas inundações no Leste da Líbia poderia ter sido evitada. Quem o diz é o líder da Organização Meteorológica Mundial (OMM) das Nações Unidas.



Petteri Taalas afirma que com uma melhor coordenação das entidades de alerta e emergência da Líbia poderiam ter sido emitidos avisos e as pessoas teriam sido retiradas, evitando a maior parte das mortes.









