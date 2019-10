Líder da Renamo diz que faltam benefícios para população na exploração de gás no sul do país

O presidente da Resistência Nacional Moçambicano (Renamo), Ossufo Momade, considerou esta terça-feira que a exploração de gás natural em Pande e Temane, na província de Inhambane, não está a beneficiar as comunidades."O gás sai daqui. Qual é o benefício que estão a ter? Zero", disse Ossufo Momade, durante um comício em Morrumbene, na província de Inhambane, no âmbito da campanha eleitoral para as eleições gerais do próximo dia 15.Para o líder do principal partido de oposição em Moçambique, não faz sentido que as populações do sul do país, principalmente das zonas rurais, tenham de recorrer à emigração ilegal para fazer face à pobreza."Os nossos irmãos daqui recorrem às minas da África do Sul, enquanto Moçambique pode criar emprego aqui mesmo", afirmou o presidente da Renamo, que pede a confiança das populações de Inhambane para mudar o cenário caso seja eleito.A sul-africana Sasol explora jazidas de gás natural em terra, em Pande e Temane, combustível escoado através de gasodutos para os mercados moçambicano e sul-africano, por exemplo, para produção de eletricidade.Um estudo do Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana que trabalha no âmbito da transparência das instituições do Estado, divulgado em 2017, alertava para a necessidade da revisão da metodologia de cálculo do preço a que a Sasol vende o gás natural de Pande e Temane, em harmonia com as principais praças internacionais, considerando que a produção é, maioritariamente, cedida ao complexo industrial da Sasol na África do Sul.Na altura, a organização não-governamental moçambicana referiu que, de 2004 a 2014, as concessões de gás de Pande e Temane geraram receitas totais para o Estado no valor de 141,85 milhões de dólares (cerca de 130 milhões de euros).Segundo o CIP, estas receitas equivalem a 7,09% dos dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) de receitas projetadas pelo Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique, para os 25 anos de duração do projeto, quando já estavam completados 40% do período.