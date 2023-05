Líder de seita religiosa no Quénia fica em prisão preventiva mais 30 dias

O tribunal de Mombaça ordenou esta quarta-feira que o pastor religioso Paul Nthenge Mackenzie, acusado de matar pelo menos 133 pessoas numa floresta no sudeste do Quénia, continue em prisão preventiva, aguardando o julgamento por "terrorismo".

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), Mackenzie, juntamente com mais 17 arguidos, incluindo a sua mulher, ficará mais 30 dias na prisão enquanto as autoridades investigam o caso das mortes no âmbito de práticas religiosas extremas que incluíam o jejum até à morte para, supostamente, se encontrarem com Jesus.

Até agora, foram encontrados mortos 133 pessoas, incluindo muitas crianças, mas a busca por mais valas comuns na floresta de Shakahola, onde os crentes se reuniam, continua.