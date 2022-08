Líder do PHA vota na eleições em Angola e critica país "completamente desumanizado"

A líder do Partido Humanista de Angola (PHA), única candidata à Presidente de Angola, Florbela Malaquias, manifestou um "sentimento de realização" após votar e reiterou a promessa de humanizar Angola "que se encontra completamente desumanizado em todos os sentidos".

"É muito importante (o meu voto) e sobretudo nesta arrancada para a humanização de Angola dar este passo é fundamental, é o sentimento de realização pessoal e coletiva, tanto minha, do partido como a do cidadão", disse Florbela Malaquias, que votou no bairro do Maculusso, distrito urbano da Ingombota, em Luanda.

Em declarações à saída da assembleia, onde exerceu o seu direito de voto, a presidente dos humanistas reafirmou que "vai humanizar Angola" em caso de vitória, nestas quintas eleições gerais angolanas.