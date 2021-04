Líder empresarial cabo-verdiano aponta conhecimento como início para integração regional

O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS) de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, considera que a integração regional do país ainda é uma utopia, salientando que o primeiro passo deve ser o conhecimento recíproco.

"Sem um conhecimento recíproco, a integração regional de Cabo Verde continuará a ser simplesmente uma grande utopia", disse o líder dos empresários do Sotavento de Cabo Verde, em entrevista à agência Lusa.

Para o empresário, há 40 anos que Cabo Verde está a falar da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e da integração regional, mas nunca fez praticamente nada nesse sentido.

"A primeira questão é o desconhecimento do mercado regional. Os cabo-verdianos não conhecem o mercado regional e, pelo contrário, têm uma tendência em denegrir o mercado regional, mas o contrário também é verdadeiro. Os nossos parceiros da CEDEAO também desconhecem completamente a realidade cabo-verdiana", analisou.

Para iniciar a integração regional, Spencer Lima considera ainda que são precisas duas ações, uma de empresas cabo-verdianas em missão na África Ocidental e outra do setor privado da CEDEAO em Cabo Verde para discussão no país.

"Essas duas coisas estavam na linha, mas com a pandemia tudo foi suspenso, mas continuamos a pensar que é fundamental", frisou, referindo que há circulação de pessoas entre Cabo Verde e CEDEAO, mas a de bens é nula.

"Porque você não compra onde não conhece, desconhece ou então desconfia. Primeiramente quem compra são as empresas, mas as empresas são pessoas", disse o líder empresarial, entendendo que não é possível circulação de bens entre Cabo Verde e África Ocidental se não existe uma ligação marítima com o arquipélago.

"Nós temos estado a insistir junto dos Governos no sentido de encontrar uma solução para essa ligação marítima", deu conta Jorge Spencer Lima, para quem o país "passa a vida a fazer estudos" que continuam eternamente engavetados.

"Esse é o problema: enquanto não conseguirmos passar da teoria para a prática não haverá integração regional", prosseguiu o presidente da CCISS, lembrando também que Cabo Verde é um país de serviços e não tem praticamente nada para exportar, tendo indústrias projetadas para abastecer o mercado nacional.

"Agora é que as nossas indústrias começam a pensar na exportação, para ver que forma se procede. Mas há que investir no setor industrial, promover o reforço do setor industrial em Cabo Verde para que possamos ter produtos para exportar", sugeriu.

A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS) de Cabo Verde engloba empresas das ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava.

Cabo Verde apresentou recentemente um estudo sobre o atendimento das especificidades de Cabo Verde na CEDEAO, enquanto pequeno Estado insular, que abordou vários aspetos, entre eles a moeda única.

Além dos constrangimentos próprios da condição insular e arquipelágica, o estudo notou o efeito do desconhecimento entre as partes, que resultou num "longo período de desinteresse" pelo mercado, pela cultura e pelas oportunidades do mercado oeste africano.

Assim, propõe que as oportunidades e interesses de aprofundamento sejam revistos e atualizados, razão por que deve ser reconhecido e estimulado o interesse do setor empresarial em se envolver na exploração das oportunidades do mercado da CEDEAO.

E isso só seria possível com uma "participação ativa" das Câmaras de Comércio nacionais nas atividades das organizações regionais, com destaque para a presença na FEWACCI (Federação da África Ocidental das Organizações de Comércio e Indústrias) e na Federação das Organizações Patronais da África Ocidental.

Criada em 1975, a CEDEAO agrupa 15 países da Costa Ocidental de África, incluindo os lusófonos Cabo Verde e Guiné-Bissau, e totaliza mais de 300 milhões de habitantes.