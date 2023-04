Líder religioso queniano Ezekiel Odero admite 15 mortes em "intervenções espirituais"

O líder religioso queniano Ezekiel Odero admitiu este sábado que 15 pessoas morreram durante as suas "intervenções espirituais" no centro religioso de Malindi, a mesma localidade onde foram encontrados mais de 100 cadáveres na quinta de outro líder espiritual.

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, Odero está detido no âmbito de uma grande operação das forças de segurança contra várias seitas cristãs, no seguimento da descoberta de mais de 20 valas comuns na quinta do líder espiritual Paul Mackenzie, detido em meados deste mês por fomentar o jejum entre os seus seguidores como forma de "encontrar Jesus Cristo".

Odero admitiu a morte dos seus seguidores do Centro de Oração e Igreja para uma Nova Vida, se bem que os seus advogados estejam a vincar a ideia que os falecidos já estavam "em estado crítico" quando chegaram ao centro.