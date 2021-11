Limitação de acesso a hospitais de Moçambique em função da indumentária deve ser "corrigida pontualmente"

O ministro da Saúde de Moçambique disse esta terça-feira que a limitação de acesso a serviços de saúde em função da indumentária "deve ser corrigida pontualmente", após uma organização não-governamental (ONG) alertar para a persistência do problema.

"É uma questão que deve ser corrigida pontualmente", disse Armindo Tiago, citado pela Rádio Moçambique.

O governante reagia a uma denúncia feita pelo Observatório do Cidadão para Saúde (OCS), uma ONG moçambicana, que alertava para a persistência do problema nas unidades hospitalares do país, mesmo após a tutela ter abolido a regra.

O ministro da Saúde moçambicano lembrou que existe uma circular abolindo a limitação de acesso a serviços de saúde em função da indumentária.

A circular "foi publicada em 2020", frisou o governante.

Num estudo realizado em junho deste ano, mas só divulgado na segunda-feira, o Observatório do Cidadão para Saúde, organização que denunciou o caso em 2020, disse ter encontrado "muitas evidências" que provam que as barreiras persistem.

Um pouco por todo país, constatou a ONG, são registadas circunstâncias em que pessoas são proibidas de entrar em unidades de saúde por estarem descalças ou trajados de calções, chinelos, vestidos curtos ou blusas decotadas.

Para o observatório, o problema prevalece devido à falta de disseminação da circular emitida pelo ministério e consequente desconhecimento por parte de profissionais de saúde.

A ONG pediu, por isso, que se criem mecanismos internos para "melhor partilha" da informação.