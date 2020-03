Linhas aéreas de Angola suspendem voos para o Porto devido ao aumento de casos de coronavírus

A companhia aérea angolana TAAG vai suspender a partir de segunda-feira os voos com destino à cidade do Porto, devido ao aumento de contágio do novo coronavírus na região norte de Portugal, anunciou hoje a empresa.

A decisão da TAAG - Linha Aéreas de Angola SA é justificada por se ter "constatado um aumento de contágio do coronavírus na região norte de Portugal", segundo um comunicado hoje divulgado pela companhia.

Na nota, a TAAG adianta que os passageiros com bilhetes adquiridos de e para o Porto deverão contactar as lojas, o 'call-center' e agentes de viagens.