Linhas Aéreas de Moçambique vai reativar rota Maputo-Lisboa em dezembro

A transportadora Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) retoma, a partir de 12 dezembro, com três voos por semana, a ligação entre Maputo e Lisboa, que visa "aprofundar os laços entre Moçambique e Portugal", anunciou esta segunda-feira a companhia.

"Existe uma aproximação muito grande, não só cultural como comercial, é uma das rotas mais densas", declarou o diretor-geral da LAM, João Carlos Pó Jorge, em conferência de imprensa.

Segundo a LAM, os voos, a partir de 25 mil meticais (368 euros) na classe económica, serão efetuados por uma aeronave B777, com 302 lugares, que vai ligar as duas capitais três vezes por semana, na sequência de uma parceria com um operador aéreo português.

O diretor da LAM assinalou que o trajeto entre as capitais de Moçambique e de Portugal já foi explorado no passado pela companhia de bandeira do país africano, estando suspenso há quase três anos.

"Queremos oferecer um produto moçambicano", declarou João Carlos Pó Jorge.

A transportadora moçambicana avança que a rota Maputo-Lisboa faz parte do plano de revitalização da operadora, depois de a empresa sul-africana Fly Modern Ark (FMA) ter entrado na gestão da LAM em abril deste ano.

"Na sequência da integração da FMA, em 23 de abril de 2023, com vista a ressuscitar, estabilizar e reposicionar o negócio, para o crescimento, foram implementadas várias iniciativas estratégicas e táticas", refere a companhia.

Quatro meses após a implementação de um conjunto de intervenções, prossegue, a transportadora foi estabilizada e reposicionada.

"A companhia alcançou uma rentabilidade global positiva", saindo da situação "negativa" em que se encontrava.

A estratégia em curso, de revitalização da empresa, segue-se a anos de problemas operacionais relacionados com uma frota reduzida e falta de investimentos, com registo de alguns incidentes, não fatais, associados por especialistas à ineficiente manutenção das aeronaves.

Além da rota Maputo-Lisboa, a companhia de bandeira moçambicana anunciou o lançamento, a partir de 22 de novembro, de um voo direto para Cidade do Cabo a partir da capital moçambicana.