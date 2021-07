Lisboa quer envolvimento de outros membros da UE no apoio a Maputo

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação português, Francisco André, pediu este sábado, em Cabo delgado, o envolvimento de outros países da União Europeia (UE) no apoio a Moçambique face à violência armada no Norte daquele país africano.

"Moçambique e esta região em concreto estão neste momento a precisar de ajuda. São centenas de milhares de deslocados, em tempo de pandemia, e isso só se resolve com a atuação de todos. Portanto, era muito importante que outros estados europeus e fora da Europa se juntassem a nós neste esforço para ajudar as populações do país", declarou Francisco André.

Aquele responsável falava à comunicação social no Aeroporto Internacional de Pemba, no âmbito da chegada do primeiro avião de três que vão garantir a ponte aérea humanitária da UE para apoiar as populações afetadas pela violência armada em Cabo Delgado.