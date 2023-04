Londres anuncia retirada de pessoal diplomático do Sudão

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou este domingo a retirada do pessoal diplomático do Reino Unido e seus familiares do Sudão.

"As forças armadas britânicas procederam a uma operação de retirada complexa e rápida do Sudão de diplomatas britânicos e das suas famílias, num contexto de escalada da violência e de ameaças ao pessoal da embaixada", escreveu Rishi Sunak no Twitter.

"Continuamos a procurar soluções para pôr fim ao banho de sangue no Sudão e garantir a segurança dos cidadãos britânicos que ficaram no país", acrescentou.