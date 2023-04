Luanda cria comissão para conter delinquência juvenil depois de identificar 173 gangues

O Governo Provincial de Luanda (GPL) criou uma comissão para conter o fenómeno da delinquência juvenil na capital angolana onde atuam 173 gangues violentos, foi esta terça-feira divulgado.

A criação da comissão provincial foi aprovada na segunda-feira na V sessão ordinária do GPL, em que foram aprovadas outras medidas para lidar com este tema, incluindo um estudo sobre os níveis de delinquência juvenil, com maior incidência para o bairro dos Rastas, no município do Kilamba Kiaxi.

"Foram identificados 173 gangues, caracterizados entre sociais, violentos e delinquentes, que têm sido desmanteladas com medidas de polícia, mas cuja neutralização ainda carece de um trabalho multissetorial", adianta o GPL num comunicado de imprensa.

A reunião serviu também para avaliar o Programa de Reordenamento do Comércio que tem sido levado a cabo em algumas das principais artérias da cidade para acabar com a venda desordenada.