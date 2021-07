Luanda e Lisboa ligadas por seis voos diretos por semana

As capitais portuguesa e angolana, Lisboa e Luanda, estão agora ligadas por seis voos diretos por semana, nas companhias aéreas de bandeira, TAP e TAAG, segundo informação disponibilizada no site do Consulado de Portugal em Luanda.

Os voos da transportadora angolana com destino a Lisboa realizam-se às terças-feiras (13:00), quintas-feiras (23:55) e sábados (23:55), enquanto a TAP sai de Luanda para Lisboa às quartas-feiras (00:15), sextas-feiras (23:20) e sábados (22:30).

Angola mantém desde o início da pandemia fortes restrições à entrada de pessoas nas suas fronteiras, exigindo a realização de um teste PCR nas 72 horas que antecedem a viagem, um teste pós desembarque à chegada a Luanda e quarentena por um período mínimo de sete dias.

Atualmente, operam no aeroporto de Luanda nove companhias internacionais: a TAP, a angolana TAAG, a belga Brussels Airlines, a francesa Air France, a alemã Lufthansa, a Emirates dos Emirados Árabes Unidos, a sul-africana CemAir, a etíope Ethiopian Airlines e a Qatar Airways.

Angola, que há mais de um ano vive a situação de calamidade pública, totaliza 41.405 casos positivos de covid-19, 5.346 ativos, 35.082 recuperados e 977 óbitos.