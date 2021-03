Isabel dos Santos acusa serviços secretos angolanos de darem ficheiros do caso Luanda Leaks a Rui Pinto

Gravações secretas citadas por advogados de Isabel dos Santos num processo judicial em Londres alegam que os ficheiros relativos ao caso 'Luanda Leaks' foram entregues pelos serviços secretos angolanos ao pirata informático Rui Pinto.

Os documentos foram depositados na semana passada junto do Tribunal Comercial do Tribunal Superior de Londres no âmbito do processo judicial da empresa de telecomunicações Unitel contra a Unitel International Holdings (UIH), detida por Isabel dos Santos, para recuperar uma dívida de mais de 350 milhões de euros.

Nos documentos, consultados pela agência Lusa, os advogados dizem que usaram os serviços da agência de investigação privada israelita Black Cube para "expor os responsáveis das ações contra dos Santos e as suas motivações" e citam várias personalidade próximas da administração angolana.