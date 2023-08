Lula da Silva termina hoje visita de Estado de dois dias a Angola

O Presidente do Brasil prossegue este sábado a visita de Estado de dois dias a Angola com a inauguração de um novo espaço no Instituto Guimarães Rosa (Centro de Cultura Angola-Brasil) e um encontro com a comunidade brasileira residente.

O último ponto de agenda desta visita, que se saldou com a assinatura no primeiro dia de sete memorandos de entendimento nas áreas do turismo, saúde e agricultura, entre outras, para o "reforço e relançamento" da cooperação bilateral de quase cinco décadas, é a despedida do país com um encontro no Palácio Presidencial.

A comunidade brasileira em Angola ronda as 27 mil pessoas e é, de acordo com o embaixador brasileiro em Luanda, Rafael Vidal, "de longe" a maior em África.

A comitiva de Luiz Inácio Lula da Silva integra seis ministros - incluindo os da Saúde, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Relações Exteriores -, a maior comitiva de sempre em visitas de Lula da Silva ao exterior, e 170 empresários brasileiros.

Lula da Silva deixa Luanda no domingo de manhã, partindo para São Tomé e Príncipe para participar na XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).