Luso-moçambicana desaparecida na África do Sul

A proprietária de um estabelecimento comercial em Maputo está desaparecida desde 15 de outubro, depois de alegadamente ter sido raptada na África do Sul, disse à Lusa fonte ligada ao processo.Guitabali Samji, 52 anos, de nacionalidade portuguesa e moçambicana, divide o seu tempo entre Maputo e Mbombela (antes chamada Neilspruit), cidade onde desapareceu, a cerca de 200 quilómetros da capital moçambicana.O alerta para o desaparecimento foi dado pela polícia quando encontrou o carro de Guitabali Samji com vidros partidos e abandonado nos arredores da cidade.Os alegados raptores pediram, entretanto, um resgate, em montante não divulgado, mas o caso ainda não chegou a um desfecho, referiu a mesma fonte.A situação está a ser investigada pela polícia sul-africana com conhecimento das representações diplomáticas e consulares de Moçambique e Portugal.