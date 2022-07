Luto nacional em Angola pela morte de José Eduardo dos Santos passa de cinco para sete dias

O período de luto nacional decretado em Angola no seguimento da morte do ex-presidente José Eduardo dos Santos, que inicialmente foi de cinco dias, passou agora para sete, anunciou a Presidência da República de Angola na página oficial de Facebook.Em mensagem, são anunciados os motivos que levaram à decisão de João Lourenço."Havendo necessidade de estender-se o período de luto nacional inicialmente declarado, de modo a assegurar que as homenagens devidas à sua figura, a sua obra, os seus feitos e o seu legado decorram em período significativo; O Presidente da República decreta, nos termos da alínea m) do artigo 120, do nº 4 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, e da alínea a) do número 4 do artigo 5º da Lei nº 5/11, de 21 de Janeiro, a alteração do número 2 do artigo 1º do Decreto Presidencial nº 167/22, de 8 de Julho, que passa a ter a seguinte redacção: 'O luto nacional no número anterior tem a duração de 7 dias e inicia às 00:00 horas do dia 9 de Julho de 2022'".Assim o períod de luto nacional em Angola decorre já a partir deste sábado.