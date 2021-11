Macau lança programa de reabilitação da linguagem com ajuda de inteligência artificial

Macau vai lançar até final do ano um programa 'online' de treino de reabilitação cognitiva da linguagem para a infância, focado nas crianças com necessidades educacionais especiais e assistido por inteligência artificial, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.

"Este sistema de treino de reabilitação cognitiva da linguagem assistida por inteligência artificial baseado em cantonês, desenvolvido em Macau, será concluído e colocado em teste até ao final deste ano", prevendo-se que sejam disponibilizadas 200 vagas de pessoal técnico e 3 mil vagas de reabilitação infantil, "o que fornece mais opções de treino de reabilitação de linguagem para crianças com necessidades educacionais especiais em Macau", segundo um comunicado dos serviços de saúde, que estão a desenvolver o projeto com a Universidade de Jinan, de Cantão.

O sistema foi concebido exclusivamente para as crianças em tratamento precoce na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).