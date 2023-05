Macau regista maior receita do jogo desde o início da pandemia

As receitas do jogo em Macau atingiram 14,7 mil milhões de patacas (1,66 mil milhões de euros) em abril, o melhor resultado desde o início da pandemia de covid-19, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

É preciso recuar até janeiro de 2020 para encontrar um montante de receitas de jogo superior ao do mês passado, de acordo com as estatísticas da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos do território.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política 'zero covid', anunciou, em dezembro, o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.