Mãe de oito filhos 'cozinha' pedras por não ter dinheiro para alimentar família

O coronavírus afetou a economia a nível mundial, existindo atualmente pessoas que se encontram em pobreza extrema na consequência desta pandemia.

Peninah Bahati Kitsao é viúva e mãe de oito crianças. Uma vizinha da mulher, do Quénia, contou a história da mulher à NTV, afirmando que a situação económica piorou de tal forma, que diariamente Peninah vê-se "obrigada" a enganar os filhos durante as refeições.





Desde que foi obrigada a manter-se em casa, a mãe das oito crianças não consegue comprar comida, conseguindo algumas refeições através da boa vontade de vizinhos e amigos.



A vizinha decidiu partilhar a história de vida desta mulher quando ouviu os filhos chorar por comida. A família vive numa casa com dois quartos, sem eletricidade ou água potável.



Depois do depoimento desta vizinha, foram muitas as pessoas que se disponibilizaram para ajudar a mulher.