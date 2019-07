Maior feira moçambicana já tem presença confirmada de 30 países

A Feira Internacional de Maputo (FACIM), a maior de Moçambique, vai decorrer de 26 de agosto a 01 de setembro e já confirmaram presença 30 países e cerca de dois mil expositores, anunciou a organização do evento.Portugal estará entre os países que vão enviar expositores ao certame, que vai contar igualmente com Brasil, Alemanha, França, Itália, China, EUA, entre outros, disse o coordenador da FACIM, Jaime Nicols, citado esta quinta-feira pelo diário Notícias."Este ano teremos a estreia em termos de participação da Tailândia, Bielorrússia e Turquia", adiantou Mouzinho Nicols.Uma outra presença de peso é a dos países da Comunidade dos Países da África Austral (SADC), que estarão todos no evento, disse Mouzinho Nicols.Em termos de setores, o certame terá uma presença de peso de empresas de hidrocarbonetos, uma das áreas com maior futuro para a economia moçambicana.A 56.ª edição da FACIM vai realizar-se sob o lema "Moçambique e o Mundo: Alargando o Mercado, Promovendo Investimento e Potenciando Parcerias".