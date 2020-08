Maior hospital do norte de Moçambique retoma consultas externas

O Hospital Central de Nampula (HCN), o maior do norte de Moçambique, retomou as consultas externas após quatro meses de suspensão devido a restrições impostas no contexto da pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira o estabelecimento.Anselmo Vilanculos, diretor clínico do HCN esta quinta-feira citado pelo jornal Notícias, o maior diário do país, avançou que o regresso das consultas será feito com um número menor de atendimentos diários em comparação com as frequências do período anterior à interrupção, em abril.Nesse sentido, prosseguiu, serão admitidos 20 doentes por médico por dia contra 50 por médico do período anterior à suspensão das consultas externas.A redução no número de atendimentos deve-se à necessidade de assegurar o cumprimento das medidas de prevenção do contágio pelo novo coronavírus, afirmou o diretor clínico do HCN."O hospital continua a observar, de forma rigorosa, as medidas de prevenção da Covid-19, nomeadamente, a higienização, o uso de máscaras e a desinfeção", avançou.A cidade de Nampula foi a primeira a ser declarada pelo Ministério da Saúde de Moçambique local de transmissão comunitária pela Covid-19 no país.Moçambique regista um total de 3.590 e 21 óbitos.