Mais 27 infeções e nove recuperados em São Tomé e Príncipe

São Tomé e Príncipe registou 27 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e nove recuperações nas últimas 24 horas, elevando o total de infetados desde o início da pandemia para 2.814, anunciaram este sábado as autoridades do país.

De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento esclarece que, das novas infeções, 26 foram registadas na ilha de São Tomé e uma na ilha do Príncipe.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 2.814 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, entre os quais 39 óbitos e 2.504 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 271 casos sob vigilância, dos quais 261 na ilha de São Tomé e dez na ilha do Príncipe.

Destes, 266 encontram-se em isolamento domiciliar -- 257 na ilha de São Tomé e nove na ilha do Príncipe.

As autoridades indicam ainda que há cinco pacientes internados - quatro no hospital de São Tomé e um na unidade de sintomático respiratório, na ilha do Príncipe.

São Tomé e Príncipe registou duas mortes por covid-19 esta semana, ao fim de três meses sem vítimas mortais no arquipélago.

O primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus considerou sexta-feira que o aumento de casos "é uma consequência dos ajuntamentos e do período de excesso" da campanha eleitoral.

"Vamos agora arregaçar as mangas e tomar as medidas que se impuserem, naturalmente, que muitas delas impopulares", disse, Jorge Bom Jesus admitindo que o governo vai "voltar a restringir".