África registou nas últimas 24 horas mais 320 mortes associadas à covid-19, elevando para 131.134 o número de óbitos na região desde o início da pandemia, segundo os dados oficiais mais recentes.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 4.854.204, com mais 10.330 nas últimas 24 horas.

O número de recuperados é agora de 4.395.506, mais 16.460 nas últimas 24 horas.