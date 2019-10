Mais 76 observadores reforçam missão da UE para acompanhar eleições em Moçambique

A missão de observação eleitoral da União Europeia (UE) vai hoje destacar 76 elementos para todo o território moçambicano, por forma a reforçar o acompanhamento das eleições gerais marcadas para terça-feira.Os observadores de curto prazo receberam formação intensiva em Maputo e deslocam-se para os seus destinos para complementar os 32 elementos das equipas de longo prazo, já destacados nas 11 províncias do país, que se estendem por cerca de dois mil quilómetros.A missão pretende "assegurar uma maior cobertura geográfica do dia da votação, contagem dos votos e apuramento dos resultados", refere a organização, em comunicado.Integram ainda a estrutura, uma equipa de especialistas sediada em Maputo, os membros das missões diplomáticas dos Estados-membros da UE acreditados em Moçambique, bem como uma delegação do Parlamento Europeu."No dia de votação, a missão contará com mais de 150 observadores em todo o país", conclui.Os observadores da UE têm estado entre os que apelam à pacificação do processo eleitoral, após uma escalada de violência durante a campanha que culminou, na segunda-feira, com o homicídio de um observador e líder de uma organização da sociedade civil.Um total de 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher, na terça-feira, dia 15, o Presidente da República, dez assembleias provinciais e respetivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República.