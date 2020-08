Mais 80 casos de Covid-19 em Moçambique elevam total para 3.195

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 80 casos positivos de Covid-19, elevando o total para 3.195, e mantendo-se com 20 óbitos, informou esta sexta-feira o Ministério da Saúde. Dos 80 casos reportados, seis são menores de cinco anos, lê-se num comunicado distribuído à comunicação social.

Os novos casos estão distribuídos entre as províncias de Maputo (20), Cabo Delgado (nove), Tete (um), Nampula (nove), Manica (um) e Gaza (três), e cidade de Maputo (37).

"Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento dos seus contactos", acrescenta o comunicado.

Das 3.195 infeções que o país já registou, 2.961 casos são de transmissão local e 234 casos são importados.

O Ministério da Saúde contabiliza 1.406 indivíduos (44%) totalmente recuperados, havendo também o registo de 20 óbitos.

A cidade de Maputo possuiu o maior número de infeções ativas, com 807, seguido da província de Maputo, com 318, e Nampula, com 239,sendo que as restantes seguem com menos de 180 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março, o país testou um total de 83.886 pessoas suspeitas e foram rastreadas pouco mais de 1,8 milhões de pessoas.