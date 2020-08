Mais 95 novas infeções e quase 4 mil casos de Covid-19 em Moçambique

Moçambique registou 95 novas infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 3.916 e mantendo-se com 23 óbitos, anunciou o Ministério da Saúde.

"Dos 95 novos casos, 94 são moçambicanos e um é de nacionalidade zimbabueana", disse Benigna Matsinhe, diretora adjunta de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a pandemia no Ministério da Saúde, em Maputo.

Todos os casos anunciados esta segunda-feira encontram-se em isolamento domiciliar e decorre a identificação dos seus contactos, acrescentou a responsável.



Dos casos já registados em Moçambique, 3.651 são de transmissão local e 265 são importados, enquanto 2.170 (55%) pessoas são dadas como recuperadas.

As autoridades de saúde indicam ainda que há 13 pessoas internadas e que "padecem de patologias crónicas diversas associadas à covid-19".

Dos casos ativos em Moçambique, a Cidade de Maputo, capital do país, regista o maior número, com 1.029 infeções, seguida de Maputo província, com 191 casos, Cabo Delgado, 185, e Nampula, com 180 infeções ativas.

As restantes sete províncias registam menos de 70 casos.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, em 22 de março, o país realizou 96.387 testes de casos suspeitos, tendo rastreado mais de 1.9 milhões de pessoas.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 34.103 pessoas suspeitas de covid-19 e 4.907 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.