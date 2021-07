Mais de 1200 migrantes expulsos de Argélia para o Níger em duas semanas

Mais de 1.200 migrantes da África Ocidental foram expulsos da Argélia para o Níger desde o anúncio da reabertura da fronteira terrestre entre os dois países, em 14 de julho, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

"Em 18 de julho, chegou da Argélia uma caravana oficial de 515 repatriados nigerinos. Em 16 de julho, 752 migrantes originários da África Ocidental chegaram a pé a Assamaka, cidade [nigerina] próxima da fronteira argelina", escreveu na segunda-feira o escritório da OIM no Níger na sua página na rede social Facebook.

"Após a sua perigosa e difícil viagem", os migrantes "receberam todos os bens não alimentares [kits de higiene, cobertores, tapetes] graças ao financiamento do Ministério do Interior italiano", acrescenta-se no texto, citado hoje pela agência France-Presse (AFP).