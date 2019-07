Mais de 13 mil casos de tuberculose notificados em Angola este ano

Angola notificou, só no primeiro trimestre deste ano, 13.792 novos casos de tuberculose, doença que, em 2018, causou 1.477 óbitos de um total de 70.362 casos notificados, indicam esta quarta-feira dados oficiais.Segundo dados do Programa Nacional de Combate à Tuberculose, a que agência Lusa teve acesso, do total de casos registados em 2018, 649 são de tuberculose fármaco resistente.Os dados indicam ainda que as crianças menores de 15 anos representam 13% do total de notificações, ou seja, 8.331 casos, sendo a tuberculose pulmonar a que lidera a lista de casos.Para o reforço do programa de combate à tuberculose, a Organização Mundial de Saúde (OMS) doou, esta quarta-feira, 11.505 doses de tratamento de primeira linha, que deverão ser completados pelo Ministério da Saúde de Angola, através do Orçamento Geral do Estado (OGE), para se atingir os 77.000 doentes estimados para este ano.Em declarações à imprensa no final da cerimónia de entrega dos medicamentos e duas viaturas de apoio ao programa de vacinação, o representante da OMS em Angola disse que o país lusófono é um dos 20 Estados com o mais alto nível dos índices de tuberculose.Segundo Hernando Agudelo, Angola é um dos países prioritários para a OMS, pelo que a organização internacional está permanentemente a ajudar o Ministério da Saúde para assegurar a prevenção, tratamento e seguimento dos casos e estatística a nível nacional.O responsável referiu que está em discussão com o Ministério da Saúde a realização de um estudo sobre o elevado número de casos de tuberculose resistente aos antibióticos, no sentido de se procurarem novos medicamentos para fazer face à resistência e evitar o alastramento da doença.