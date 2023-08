Mais de 13 mil turistas já entraram em Moçambique apenas com visto de fronteira

Mais de 13 mil cidadãos estrangeiros entraram em Moçambique ao abrigo da medida de isenção de vistos para alguns países introduzida em maio, a grande maioria turistas, incluindo de Portugal, segundo dados do Governo moçambicano.

De acordo com dados avançados pela ministra da Cultura e do Turismo, Eldevina Materula, dessas isenções, com vistos concedidos na fronteira, "mais de 10 mil" entraram em Moçambique "com o propósito de turismo e os restantes três mil em negócios".

"Este é um sinal claro que as medidas tomadas pelo Governo estão a surtir efeitos na dinamização do nosso setor. Com estas medidas, temos claramente um novo padrão de turistas, sendo que as nacionalidades americana, britânica, portuguesa, chinesa e alemã destacam-se como as cinco principais entradas em Moçambique, com 7.927 turistas desde a entrada em vigor da isenção de vistos em maio último", afirmou a governante.

A ministra participou no domingo, em Maputo, no ato inaugural do voo da rota Joanesburo -- Vilankulo - Joanesburgo, que a operadora estatal LAM voltou a operar entre a cidade sul-africana e aquele ponto turístico na província de Inhambane, atualmente "o principal destino de lazer" em Moçambique.

"Este retorno das Linhas Aéreas de Moçambique neste percurso é mais que acertado, dada a sua relevância na cadeia de valor para a consolidação e promoção do turismo nacional, pois, com a sua intervenção, abrem-se melhores perspetivas para o envolvimento e estímulo de mais intervenientes moçambicanos no turismo", destacou Eldevina Materula.

Com 700 quilómetros de linha de costa com praias de águas cristalinas e dunas costeiras verdes, a província de Inhambane conta com 789 empreendimentos turísticos, segundo os números apresentados pela ministra, sublinhando que estes empregam "cerca de 7.000 trabalhadores, contribuindo com cerca de 10% do total de 8.154 empreendimentos e 70.718 trabalhadores" do setor em todo o país.

Em 2022, o setor do turismo em Moçambique arrecadou mais 81,2% em receitas, face ao ano anterior, e só Inhambane "recebeu 197.054 turistas", representando 22,4% do total do país.

Números que a ministra afirma serem "sinais claros da revitalização do setor" do turismo, após as restrições da covid-19, mas também "sinais claros dos resultados da implementação do pacote de medidas de aceleração económica", nomeadamente a "intervenção na área fiscal, estímulo à economia e melhoria do ambiente de negócios, transparência, Governação e de aceleração de projetos de infraestruturas estratégicas".

"Neste contexto, desde dezembro de 2022, foi introduzido o Visto Eletrónico (e-Visa) e a 01 de maio do presente ano a medida de isenção de vistos para cidadãos de 29 países. De igual modo, foi revista a medida de concessão de vistos de investimentos para períodos mais alargados aos cidadãos estrangeiros que detenham investimento em Moçambique e ainda simplificamos os requisitos de atribuição de visto de negócios, solicitando os mesmos requisitos que o visto de turismo", apontou.

"Nos primeiros seis meses da implementação do e-Visa, foram solicitados mais de 28.000 vistos via plataforma eletrónica, sendo 49% destinados a vistos de turismo, 48% vistos de negócios e os restantes 3% para vistos de atividades desportivas e culturais, transbordo de tripulantes e investimentos", concluiu a ministra do Turismo.