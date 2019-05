Mais de 1500 estrangeiros expulsos de Angola na última semana

As autoridades angolanas expulsaram, na última semana, 1.538 cidadãos estrangeiros por "decisão judicial e administrativa" e detiveram 1.626 cidadãos por "permanência e auxílio à imigração ilegal", anunciou esta segunda-feira o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) angolano.Segundo o SME, no período de 15 a 22 de maio foram igualmente notificados e "convidados a abandonar" Angola quatro cidadãos estrangeiros por "permanência ilegal".Foram também recusados de entrar no país 36 cidadãos estrangeiros, nomeadamente por "falta de documentos de viagem, anomalias no visto de entrada, falta de visto de entrada e uso de passaporte e visto ordinário falsificado".No domínio do movimento migratório, o SME registou a entrada de 28.150 pessoas, das quais 14.025 eram cidadãos angolanos e os restantes estrangeiros e a saída de 28.634 pessoas, das quais 14.793 eram cidadãos angolanos.