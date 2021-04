Mais de 16 milhões de crianças falharam vacinação do sarampo em África

Mais de 16 milhões de crianças em África falharam a toma de doses da vacina do sarampo devido às perturbações causadas pela pandemia de covid-19 nos programas de imunização, estimou esta quinta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS).

De acordo com os dados preliminares, divulgados em antecipação à Semana Africana de Vacinação pelo escritório regional para África da OMS, cerca de 16,6 milhões de crianças no continente "falharam as doses planeadas de vacinas suplementares contra o sarampo entre janeiro de 2020 e abril de 2021".

Durante o mesmo período, oito países africanos reportaram "grandes surtos de sarampo", que afetaram dezenas de milhares de crianças, e 15 países atrasaram os esforços de imunização por estarem a lidar com a pandemia de covid-19.