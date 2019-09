Mais de 160 golfinhos morrem após encalharem em praia de Cabo Verde

Um grupo com pelo menos 163 golfinhos encalhou terça-feira na ilha cabo-verdiana da Boa Vista, com o processo de resgate a revelar-se infrutífero, culminado com a morte de "dezenas" destes animais, confirmou à Lusa um ambientalista local.O caso aconteceu na praia de Altar e envolve baleias cabeça-de-melão (golfinhos) que, no estado adulto, oscilam entre os dois a três metros de cumprimento."Com o apoio das organizações locais, de turistas, das autoridades e de empresas conseguimos devolver as baleias cabeça-de-melão ao mar. Mas voltaram a encalhar e muitas morreram. Falamos de dezenas, mas ainda estamos a fazer o levantamento na praia, que fica longe", explicou à agência Lusa Samir Martins, da associação ambientalista BIOS.CV, com sede na Boa Vista.Segundo informação daquela organização, o grupo envolve adultos, juvenis e crias de baleias cabeça-de-melão. Nas operações de resgate estiveram envolvidas, desde terça-feira, mais de uma centena de pessoas, nomeadamente do Ministério da Agricultura e Ambiente, Autoridade Marítima, Polícia Nacional, organizações locais e mesmo empresas turísticas e clientes.Não são conhecidos para já os motivos deste incidente.