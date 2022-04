Mais de 1,85 milhões de deslocados internos no Burkina Faso devido ao extremismo islâmico

O número de pessoas deslocadas pela insegurança provocada pelo extremismo islâmico no Burkina Faso subiu para mais de 1,85 milhões, segundo os últimos dados divulgados hoje pelo Conselho Nacional de Emergências e Reabilitação (Conasur) do governo burquinabê.

Segundo o Conasur, houve um aumento no número de deslocados internos no país africano de aproximadamente 1,98% em relação à última contagem no final de fevereiro, totalizando 1.850.293 deslocados em 31 de março.

As regiões onde se encontra a maioria dos deslocados são o centro-norte, que abrigam 35,4% de pessoas que fugiram das suas áreas de residência devido à insegurança gerada pelos ataques de extremistas islâmicos; e a do Sahel, que abriga 30,7%.