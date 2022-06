Mais de 22 mil angolanos residentes no estrangeiro habilitados a votar nas eleições de 24 de agosto

Pelo menos 22 mil cidadãos angolanos residentes no estrangeiro estão em condições de votar nas eleições do país marcadas para 24 de agosto.

Esta informação foi obtida esta terça-feira, em Luanda, pelo porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), Lucas Quilundo, no fim de uma reunião plenária extraordinária desse órgão que aprovou a directiva sobre a divulgação dos locais de votação no exterior do país.

De acordo com o responsável, a votação terá lugar em 12 países e 25 cidades localizados em três regiões do globo, designadamente, África, América Latina e Europa.

Trata-se da África do Sul (nas cidades de Pretória, Cabo e Joanesburgo), na Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu), República Democrática do Congo (Lumbumbashi, Matadi e Kinshasa), República do Congo (Brazaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Soluezi, Lusaka e Mongo).

Na América Latina a votação será no Brasil (Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro), enquanto que no continente europeu o ato decorrerá na Alemanha (Berlim), Reino da Bélgica (Bruxelas), França (Paris), Reino Unido (Londres), Portugal (Porto e Lisboa ) e nos Países Baixos (Roterdão).

A CNE determinou, por outro lado, que a partir das próximas reuniões plenárias os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional poderão enviar os seus assistentes, de forma a fazerem o acompanhamento das etapas subsequentes relativas a organização das Eleições gerais de 24 de Agosto.

Para além do MPLA, 12 outras formações políticas estão habilitadas a concorrer às próximas eleições gerais, incluindo a UNITA, FNLA, PRS, Bloco Democrático e Aliança Patriótica Nacional.

Os outros concorrentes são o P-NJANGO (Partido Nacionalista para Justiça em Angola), Partido Humanista de Angola (PHA) e a coligação CASA-CE, integrada por cinco partidos.