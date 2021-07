Mais de 30 mortos e 40 feridos em acidente de viação na principal estrada moçambicana

Pelo menos 34 pessoas morreram e outras 40 sofreram ferimentos graves na noite deste sábado na sequência de um acidente de viação na Estrada Nacional Número 1, na província de Maputo, anunciou a polícia moçambicana.

O acidente envolveu dois camiões e um autocarro da transportadora Nhancale, que tentou fazer uma ultrapassagem irregular, embateu num dos camiões e capotou, provocando a morte de, pelo menos, 34 pessoas no local, disse o agente da Polícia de Transito de Moçambique Castigo Mavie, citado pelo canal televisivo privado STV.

"É um acidente que nos tirou o sono", declarou Castigo Mavie, avançando que o número de óbitos pode aumentar, na medida em que decorrem ainda operações para recuperar as vítimas no meio dos escombros na Manhiça, na província de Maputo.

"Parece-nos que houve aqui dois vetores para o acidente. Por um lado, uma ultrapassagem irregular e, por outro, o excesso de velocidade", afirmou.

Até por volta das 23h00 (menos uma de Lisboa), os corpos espalhados nas proximidades do autocarro totalmente destruído revelavam a magnitude do acidente, que acabou condicionando a circulação de viaturas naquela que é a principal estrada do país.