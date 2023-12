Mais de 30 pessoas presas sob os escombros após derrocada de mina na Zâmbia

Mais de 30 pessoas estão presas sob os escombros de uma mina a céu aberto na Zâmbia, depois de parte de uma pilha de resíduos ter desabado, revelou esta sexta-feira fonte do Governo.

O Ministro da Administração Interna e Segurança Interna da Zâmbia, Jack Mwiimbu, disse esta sexta-feira no parlamento que o desabamento aconteceu na cidade de Chingola, a cerca de 400 quilómetros a norte da capital, Lusaka.

"Temos uma tragédia em curso em Chingola, onde vários dos nossos cidadãos foram afetados pelo colapso de uma mina a céu aberto", anunciou Mwiimbu, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

"Temos mais de 30 pessoas debaixo dos escombros e estamos a lutar para as recuperar", acrescentou o ministro, adiantando que já estão equipas de salvamento na zona.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento de Minas e Minerais, Paul Kabuswe, que esteve no local do acidente, ainda não é possível avançar com o número exato de pessoas presas, nem garantir que se tratam apenas de mineiros.

Chigola é a sede de uma das maiores minas a céu aberto do mundo, com mais de 10 quilómetros, sendo a área marcada por enormes depósitos de resíduos constituídos por rocha e terra que são escavados nas minas.