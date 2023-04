Mais de 600 mortos nos confrontos entre o exército e paramilitares no Sudão

O total de mortos nos confrontos no Sudão entre o exército e paramilitares subiu para mais de 600, entre os quais um funcionário da Organização Internacional das Migrações (OIM), anunciaram as autoridades e aquela agência da ONU.

Os confrontos, iniciados no passado dia 15, opõem o exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), e segundo o ministro da Saúde sudanês, Ibrahim Haizam, citado pelos canais de televisão Al Arabya e Al Hadath, as áreas mais afetadas pelos confrontos são a capital, Cartum, e as províncias Kordofan do Norte e Darfur.

Segundo o governante, há "um grande número" de cadáveres nas ruas que não puderam ser retirados devido à intensidade dos combates, e avisou que isso representa uma ameaça de epidemia.