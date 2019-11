Mais de 680 doentes com tuberculose abandonam tratamento em hospital de Luanda

Pelo menos 680 pacientes abandonaram o tratamento da tuberculose no Hospital Sanatório de Luanda (HSL), maior de Angola na especialidade, situação considerada "bastante preocupante" pela direção da unidade, que aponta uma redução de mortes no primeiro semestre de 2019.

"No nosso hospital, estamos a falar em mais de 4.000 casos que seguimos e registamos quase 17% de abandono de pacientes ao tratamento, o que é bastante preocupante", disse esta quinta-feira à Lusa o diretor geral da unidade hospitalar, Rodrigues Leonardo.

Segundo o médico, o abandono do tratamento da tuberculose a nível de Angola "é ainda um problema sério, situação que faz com que os doentes depois se tornem fármaco-resistentes".

O responsável realçou que esta "é uma problemática conhecida".

"Medidas estão a ser tomadas, principalmente de aconselhamento, educação às populações, envolvimento da sociedade civil, de formas a que se consiga fazer o tratamento diretamente observado", apontou.

Falando no âmbito da sexta jornada científica do HSL, que se realiza nesta sexta-feira, em Luanda, Rodrigues Leonardo deu conta que o quadro estatístico da doença no país "não melhorou", recordando que "há dois anos a tuberculose passou a ser a terceira causa de mortes no país".

A malária é a principal causa de mortes no país e de internamentos nos hospitais angolanos, seguida dos acidentes de viação.

Sem especificar, o responsável notou que as estatísticas do hospital que dirige registam uma clara redução da mortalidade por tuberculose: "No último semestre de 2018, estavamos com 30% e no primeiro semestre de 2019 reduzimos para cerca de 27%".

A importância da implementação de um sistema de qualidade no diagnóstico da tuberculose, caracterização clínica e epidemiológica de pacientes com tuberculose pulmonar no HSL, comportamento clínico e nutricional em pacientes co-infetados tuberculose/VIH-Sida no HSL são alguns dos temas que serão abordados no encontro.

Para o diretor geral do Hospital Sanatório de Luanda, a temática sobre tuberculose/VIH/Sida "continua preocupante" porque, observou, muitos doentes acometidos de VIH morrem por doenças oportunistas "e a mais relevante é a tuberculose".

"E havendo a prevalência que temos de VIH no país é de esperar que muitos desses doentes sejam acometidos por tuberculose", concluiu.