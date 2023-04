Mais de 80 pessoas raptadas na Nigéria por homens armados

Mais de 80 pessoas, incluindo crianças, foram raptadas na sexta-feira por homens armados, no estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, segundo denunciaram este sábado vários líderes da sociedade civil do país.

"Mais de 80 pessoas foram raptadas por bandidos no início da sexta-feira na aldeia de Wanzamai na cidade de Tsafe", disse este sábado à agência EFE, por telefone, Attahiru Mohammed, secretário da Coligação da Sociedade Civil de Zamfara (ZASCON).

"As vítimas, rapazes e raparigas, tinham ido à floresta buscar lenha para cozinhar por volta das 08h00 [07h00 GMT] quando os bandidos os pararam, os cercaram e levaram-nos", disse Mohammed.