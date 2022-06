Mais de 99% das crianças menores de 5 anos imunizadas contra poliomielite na Guiné-Bissau, revela OMS

Mais de 99% das crianças menores de 5 anos da Guiné-Bissau foram imunizadas contra a poliomielite, depois de em outubro de 2021 terem sido confirmados quatro casos no país, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Os resultados preliminares mostram que 99,2% da população alvo [340.465 crianças menores de 5 anos] foi vacinada. A poliomielite é uma doença viral que provoca a paralisia permanente e que não pode ser curada, mas pode ser prevenida com uma vacina oral eficaz e segura", refere a OMS, em comunicado divulgado à imprensa.

A Guiné-Bissau tinha sido declarada em 2019 como livre de pólio, depois de não ter registado casos desde 1998, mas em outubro de 2021 o laboratório do Instituto Pasteur de Dacar, Senegal, confirmou a presença do vírus em quatro amostras.

Em 2019, o Senegal e a Guiné-Conacri, vizinhos da Guiné-Bissau, já tinham registado casos.

Para conter o surto, a OMS recomendou a realização de duas campanhas de vacinação, uma em abril e outra este mês, usando a nova vacina de pólio oral do tipo 2.

"A Guiné-Bissau foi pioneira, pois foi o primeiro país no mundo que fez a campanha da pólio usando a nova vacina, junto com a suplementação em vitamina A e desparasitação com Mebendazol", afirmou Nirakar Panda, coordenador da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, citado no comunicado.

A estratégia permitiu também fazer face ao surto de sarampo que afetava algumas regiões do país.