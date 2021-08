Mais de duas mil pessoas detidas numa semana em Angola por tentarem violar cerca sanitária

As autoridades angolanas detiveram 2.148 pessoas na última semana por tentativa de entrada ilegal de estrangeiros e saída de cidadãos nacionais, em violação das regras de prevenção impostas pela covid-19, informou o Governo.

Segundo o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Francisco Furtado, as províncias onde se registam mais violações das regras de prevenção são o Cunene (sul), Lunda Norte e Zaire, estas últimas no norte do país, na fronteira com a República Democrática do Congo).

Francisco Furtado disse que, dos 2.148 cidadãos detidos na última semana, 1.068 são estrangeiros e os demais angolanos.

O dirigente angolano salientou que "boa parte das pessoas intercetadas, principalmente nestas duas fronteiras do norte e do sul, são cidadãos oriundos de Luanda e de outras províncias".

"Esta é mais uma razão que nos leva a acautelar a não abertura da cerca sanitária, porque estas pessoas estão a transitar para territórios onde a circulação do vírus de maior letalidade poderá trazer consequências para a capital do país, face ao maior aglomerado populacional", indicou.

"É nesta particularidade que temos que continuar a sensibilizar os nossos cidadãos no sentido de observarem disciplina, cuidados redobrados, porque as variantes do vírus em circulação comunitária, particularmente nas fronteiras do norte e do sul, e também um pouco pelo leste, são as mais letais que se está a verificar no país", acrescentou.